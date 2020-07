Furibonda lite al centro di Salerno finisce a coltellate. Giovane rumeno gravemente ferito

Una furibonda lite finisce a coltellate nel centro di Salerno, nei pressi di via Duomo. Nella notte tra sabato e domenica un 24enne rumeno è rimasto gravemente ferito al culmine di una lite con alcuni coetanei.

Il ragazzo è stato colpito al petto con un fendente e, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Ruggi”. Qui è stato ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte della Squadra Mobile di Salerno che interrogheranno la vittima ed eventuali testimoni del violento episodio.

– Chiara Di Miele –