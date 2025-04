Su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto il Consiglio dei ministri ha nominato Vice Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri il Generale di Corpo d’armata Marco Minicucci, attuale Comandante interregionale Ogaden Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia.

Il Generale Marco Minicucci, 61 anni, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Salerno, ha frequentato la Scuola militare “Nunziatella” di Napoli e ha ricoperto il ruolo di Comandante in diversi reparti e compagnie da Nord a Sud del Paese. A Napoli, ad esempio, ha svolto il ruolo di Comandante provinciale dei Carabinieri dall’ottobre 2011 al settembre 2014.

È medaglia d’oro al merito di lungo comando e tra le molte onorificenze che gli sono state conferite figurano le medaglie NATO per le operazioni in Kosovo e nella ex Jugoslavia.

Ha conquistato, inoltre, medaglie commemorative per aver partecipato ad operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità.