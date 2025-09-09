Lotta alla Fibrosi Cistica. Il Comune di San Rufo illuminato di blu per sensibilizzare sulla tematica
Ieri sera, in occasione della Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, il Comune di San Rufo si è tinto di blu.
Questo colore rappresenta la speranza di migliaia di persone e delle loro famiglie che non si arrendono mai.
La fibrosi cistica è, infatti, una patologia grave che colpisce soprattutto i polmoni e l’apparato digerente. Non esiste ancora una cura definitiva, ma la ricerca continua e i progressi danno sempre più speranza.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica.
“Si tratta di un gesto simbolico che vuole mostrare la nostra vicinanza a tutte le persone che quotidianamente affrontano sfide con questa patologia e ai loro cari che li sostengono. È un gesto che pone l’attenzione su una tematica importante al fine di sensibilizzare i cittadini” ha affermato il sindaco Michele Marmo a nome dell’Amministrazione comunale.