Ieri sera, in occasione della Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, il Comune di San Rufo si è tinto di blu.

Questo colore rappresenta la speranza di migliaia di persone e delle loro famiglie che non si arrendono mai.

La fibrosi cistica è, infatti, una patologia grave che colpisce soprattutto i polmoni e l’apparato digerente. Non esiste ancora una cura definitiva, ma la ricerca continua e i progressi danno sempre più speranza.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica.

“Si tratta di un gesto simbolico che vuole mostrare la nostra vicinanza a tutte le persone che quotidianamente affrontano sfide con questa patologia e ai loro cari che li sostengono. È un gesto che pone l’attenzione su una tematica importante al fine di sensibilizzare i cittadini” ha affermato il sindaco Michele Marmo a nome dell’Amministrazione comunale.