Cade in mare a largo di Porto Infreschi mentre pesca. 59enne di Camerota salvato dalla Guardia Costiera

È stato recuperato dalla Guardia Costiera, nella serata di ieri, a largo di Porto Infreschi, un pescatore di Marina di Camerota. Il 59enne era uscito nel pomeriggio per una battuta di pesca e in serata ancora non aveva fatto rientro nel porto di Marina di Camerota.

A dare l’allarme è stata la moglie che non vedendolo rientrare ha allertato gli uomini della Capitaneria di Porto di Palinuro agli ordini del Tenente di Vascello Giovanni Paolo Arcangeli che si sono subito messi alla ricerca del pescatore.

Dopo alcune ore il 59enne è stato ritrovato a largo di Porto Infreschi dagli uomini della motovedetta della Guardia Costiera di Marina di Camerota diretti dal Primo Maresciallo Gerardo Ruocco.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, era caduto in acqua, mentre la barca ancora in movimento aveva continuato a navigare e si era infranta poi lungo la costa nei pressi di Porto Infreschi.

Portato in salvo, fortunatamente le condizioni di salute del pescatore non hanno destato particolare preoccupazione e dunque non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.

– Maria Emilia Cobucci –