Polla: auto rubata nella notte, indagini per risalire a chi ha messo a segno il furto
Ladri d’auto nella notte a Polla.
Ignoti sono riusciti a portar via una Peugeot 3008 che si trovava parcheggiata sotto casa del proprietario. Dopo il colpo hanno fatto perdere le loro tracce.
Amara la scoperta questa mattina da parte dell’uomo che, non trovando l’auto lì dove l’aveva lasciata, ha capito di essere stato derubato e non ha potuto fare altro che sporgere denuncia.
I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, raccolti gli elementi utili, hanno dato il via alle indagini per tentare di risalire ai responsabili e riuscire a restituire l’auto al legittimo proprietario.