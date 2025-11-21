Campionato del Mondo del Panettone 2025. Domenico Manfredi giudice nel prestigioso concorso internazionale
Si è appena concluso il Campionato del Mondo del Panettone 2025, organizzato dalla FIPGC – Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, un evento che anche quest’anno ha riunito i migliori Maestri Pasticceri da tutto il mondo.
Tra i protagonisti della manifestazione spicca ancora una volta Domenico Manfredi, presente però in una nuova veste: quella di giudice di gara chiamato a valutare i professionisti finalisti del prestigioso concorso internazionale.
Manfredi, veterano di queste competizioni e vincitore della medaglia d’oro per il Panettone Innovativo 2024, porta con sé un bagaglio di esperienza, tecnica e formazione maturate in anni di attività nel settore dell’alta pasticceria.
“Essere giudice è una grande responsabilità ma anche un grande onore” dichiara Manfredi, consapevole del ruolo delicato che richiede rigore, competenza e un profondo rispetto per il lavoro dei concorrenti.