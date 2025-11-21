Festa speciale oggi a Montesano per i 100 anni di nonna Rosa Vassallo.

La longeva nonnina, nata il 21 novembre 1925 da mamma sanzese e papà montesanese, ha spento le 3 importanti candeline circondata dall’affetto dei suoi cari.

Nonna Rosa, seconda di 10 figli, ha dedicato la sua vita alla cura della famiglia: fin da piccola ha contribuito a far crescere i suoi fratelli. Sposata con Giuseppe Calandriello di Sassano, dalla loro unione è nata Gianfranca.

Emigrati negli anni ’60 in Venezuela, dove hanno vissuto per oltre 10 anni, nonna Rosa ha lavorato come portinaia. Tornata in Italia si è poi dedicata alla vita nei campi e alla famiglia, che ha curato e custodito.

Persona amata e benvoluta, i nipoti Daniela e Luigi la definiscono una “nonna e donna eccezionale, il suo sorriso, la sua forza e i suoi insegnamenti saranno sempre un’eredità preziosa che custodiremo nel cuore”, sottolineando il profondo legame.

La nonnina, autonoma fino a qualche mese fa, ha ricevuto anche la visita del Sindaco Giuseppe Rinaldi che le ha consegnato una targa formulando gli auguri a nome della cittadinanza.