Importante incontro, questa mattina, sulla prevenzione, inserito nel Progetto “Formazione Scuola-Lavoro” che prevede focus specifici con specialisti del territorio per valorizzare la dimensione formativa e l’orientamento degli studenti dell’Istituto Socio Sanitario di Polla.

L’incontro, che si è svolto nell’Auditorium “Rocco Giuliano” presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo, è stato inserito dalla Dirigente scolastica Carmela Taglianetti nella campagna “Nastro Rosa” della Lilt che ogni anno torna con il mese di ottobre interamente dedicato alla salute femminile e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Un incontro fortemente voluto, oltre che dalla preside Taglianetti, anche da tutto il team dei docenti che prestano il loro servizio presso l’Istituto Socio Sanitario che rappresenta un “unicum” sull’intero territorio, in grado di offrire delle conoscenze e delle competenze agli studenti in tema soprattutto sanitario, senza tralasciare, ovviamente, lo studio delle discipline comprese nell’ordinamento scolastico di tutti gli Istituti superiori. Il conseguimento del diploma presso l’Istituto Socio Sanitario di Polla, infatti, permette l’accesso, oltre che alla Facoltà di Medicina, anche a tutte le altre facoltà comprese nell’ordinamento scolastico nazionale.

“Io voglio ringraziare tutti i miei docenti che spendono ogni energia per dare forza ad una scuola che rappresenta un’opportunità straordinaria per tutti gli studenti del Vallo di Diano – ha riferito la Preside Taglianetti – A loro, al personale Ata e a tutti i miei collaboratori voglio estendere il mio ringraziamento perché, se stiamo ottenendo dei risultati importanti, il merito è di tutti loro”.

All’incontro, coordinato dal Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo, hanno preso parte, tra gli altri, anche i docenti Teresa Amodeo, Umberto Senatore e Claudia Cerrato, che hanno illustrato le finalità del progetto. Tutta l’attenzione è stata catturata dall’intervento del dottor Tommaso Pellegrino che, con un linguaggio capace di far breccia nelle giovani menti degli studenti, ha parlato dell’importanza della figura dell’assistente socio sanitario e dell’OSS nel percorso del paziente.

“Complimenti alla Preside Taglianetti, ai docenti e a tutti voi, ragazzi, per questa iniziativa – ha esordito il dottore Pellegrino – Parlare di prevenzione nelle scuole è quanto di più importante si possa immaginare, perché il concetto stesso di prevenzione deve necessariamente entrare nella mente di tutti e la scuola, in questo senso, può e deve giocare un ruolo straordinario legato soprattutto alla sensibilizzazione. Certo non è facile parlare di prevenzione a ragazzi che, giustamente, devono pensare soltanto alle cose belle della vita, ma è cosa buona e giusta sapere che il carcinoma mammario è la neoplasia più diffusa tra le donne, con circa 55.000 nuovi casi all’anno in Italia e un rischio stimato di una donna su 8 nel corso della vita. Oggi, però, per fortuna il tumore al seno è una malattia sempre più curabile, proprio grazie a programmi di screening, alla diagnosi precoce e a farmaci innovativi. Una diagnosi tempestiva consente di ridurre significativamente i rischi, di impostare trattamenti mirati e, in molti casi, di optare per una chirurgia conservativa, meno invasiva per la paziente.”

L’incontro ha coinvolto completamente gli studenti e, al termine del suo intervento, hanno tempestato di domande il dottore Pellegrino il quale ha ben gradito questo atteggiamento.

“Ragazzi – ha detto ancora – posso dire che siete fantastici? Siete davvero bravi e mi voglio complimentare per aver scelto una scuola vivace come questa, che oltre ad offrirvi delle opportunità lavorative importanti, vi permette di crescere in perfetta armonia e di abituarvi a vivere in stretta correlazione con gli altri e con il mondo che vi circonda”.

Non ha resistito, però, nel redarguire eventuali “cattivi esempi” che producono, nel tempo, effetti devastanti. “Ragazzi, vi raccomando – ha aggiunto Pellegrino – non lasciatevi incantare da falsi miti, da falsi idoli che mirano soltanto a procurarvi mali a volte irreversibili. Rifuggite dall’uso di tabacco e di alcool, perché è da stupidi farsi del male da soli. E poi provate a fare quanto più possibile meno uso di zucchero e sale e rifuggite dalle bevande zuccherate, alcune delle quali ingannano il consumatore, in quanto contengono soltanto elementi che nuocciono alla salute”.

I lavori si sono conclusi con il saluto della referente del Plesso scolastico del Socio Sanitario Daniela Antonacchio che, oltre a ringraziare la Preside Taglianetti per aver voluto questo incontro, ha ringraziato il dottore Pellegrino, tutti i suoi colleghi e quelli che hanno reso possibile l’importante iniziativa.