Al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana arriva un evento dedicato ai bambini in vista di Halloween: il Villaggio delle Zucche.

Domenica 19 ottobre, infatti, a partire dalle ore 17 i piccoli potranno divertirsi creando le proprie spaventose zucche con Baby Liberty.

Il costo per partecipare è di 1,50 euro a bambino e in omaggio sarà dato ad ognuno di loro il kit per decorare la zucca. Inoltre, partecipando al contest si potrà ricevere un fantastico premio: a vincere sarà la zucca che avrà conquistato il maggior numero di like.

I posti sono limitati, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Rosaria al numero 338-9745293 o Cathrine al 328-3555907.

