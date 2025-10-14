Una ricerca condotta nell’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di Potenza , appena pubblicata sull’autorevole rivista scientifica internazionale American journal of reproductive immunology , ha evidenziato che la sindrome di Behçet non peggiora durante la gravidanza e non aumenta il rischio di complicanze per madre e bambino.

La sindrome di Behçet è una malattia rara, con un’incidenza che in Italia varia tra circa quattro e sedici casi ogni 100mila abitanti e colpisce principalmente giovani adulti tra i venti e i quarant’anni nel pieno della loro età fertile.

Grazie a uno studio condotto nell’ospedale “San Carlo” di Potenza dal team specialistico della Reumatologia diretto dalla dottoressa Angela Padula, in collaborazione con Ostetricia e Ginecologia diretta dal dottor Sergio Schettini, è stato analizzato, nella più ampia casistica italiana sinora pubblicata, il rapporto tra la malattia di Behçet e gravidanza.

La ricerca ha mostrato che durante la gestazione la malattia tende a mantenere un andamento stabile: solo nel 16% dei casi si sono registrate riacutizzazioni, perlopiù di lieve entità e gestibili farmacologicamente. Gli esiti materni e neonatali si sono rivelati sovrapponibili a quelli della popolazione generale, senza complicanze significative né decessi.

“La pubblicazione su una rivista scientifica di rilievo internazionale — dichiara il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo di Potenza” Giuseppe Spera — è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità ospedaliera. Rappresenta il riconoscimento del valore della ricerca clinica dell’Azienda ospedaliera e della sua capacità di coniugare scienza, umanità e innovazione. Questo studio dà un messaggio di speranza e di fiducia alle donne con malattie croniche rare che oggi possono affrontare la maternità con maggiore consapevolezza e sicurezza”.

“Il rapporto tra la malattia di Behçet e la gravidanza è complesso – ha spiegato la dottoressa Angela Padula – poiché molte pazienti temono che la condizione possa influenzare negativamente il loro desiderio di maternità. È importante un confronto aperto con il reumatologo per pianificare al meglio la gravidanza”.

“Le principali paure – ha aggiunto il dottor Sergio Schettini – riguardano il rischio di complicanze come aborti, parto prematuro o peggioramento dei sintomi. Sebbene la malattia possa comportare rischi di riacutizzazioni o complicanze, con una gestione adeguata e un monitoraggio medico accurato molte di loro riescono a vivere una gravidanza tranquilla”.

Il reumatologo Pietro Leccese e la ginecologa Assunta Iuliano insieme alla biologa Maria Carmela Padula, che hanno avuto un ruolo centrale nella conduzione dello studio, aggiungono che “il risultato più rilevante è che la gravidanza non sembra aggravare l’andamento della sindrome di Behçet e che non sono state riscontrate complicanze materno-fetali specifiche legate alla malattia”.

Il lavoro pubblicato sull’American journal of reproductive immunology consolida il ruolo dell’Azienda ospedaliera “San Carlo” quale Centro di riferimento nazionale per la ricerca clinica reumatologica e per la tutela della salute della donna, rafforzando l’impegno costante nella promozione di studi multicentrici e nella formazione di équipe altamente specializzate.