Dopo la scadenza del 31 marzo per le grandi imprese, si avvicina ora il termine per le medie imprese che dovranno stipulare la polizza assicurativa obbligatoria contro i rischi catastrofali entro il 1° ottobre.

Successivamente sarà la volta delle piccole e micro imprese, che avranno tempo fino al 31 dicembre per mettersi in regola.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e aggiornata dal Decreto Milleproroghe, ha l’obiettivo di rafforzare la protezione delle aziende italiane contro calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni, con copertura per fabbricati, impianti e attrezzature industriali.

Cosa succede senza polizza?

Non sono previste sanzioni dirette per chi non stipula la polizza nei termini. Tuttavia, l’assenza di copertura comporta l’impossibilità di accedere a contributi e agevolazioni pubbliche anche in caso di eventi catastrofali, lasciando l’azienda esposta a costi di ricostruzione, perdita di clienti e riduzione di fatturato.

Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole e quelle con beni immobili irregolari o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie.

