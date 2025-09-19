Polizza rischi catastrofali, scadenze in arrivo per le medie imprese. Rivolgiti all’Agenzia Assigreco di Polla
Dopo la scadenza del 31 marzo per le grandi imprese, si avvicina ora il termine per le medie imprese che dovranno stipulare la polizza assicurativa obbligatoria contro i rischi catastrofali entro il 1° ottobre.
Successivamente sarà la volta delle piccole e micro imprese, che avranno tempo fino al 31 dicembre per mettersi in regola.
La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e aggiornata dal Decreto Milleproroghe, ha l’obiettivo di rafforzare la protezione delle aziende italiane contro calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni, con copertura per fabbricati, impianti e attrezzature industriali.
Cosa succede senza polizza?
Non sono previste sanzioni dirette per chi non stipula la polizza nei termini. Tuttavia, l’assenza di copertura comporta l’impossibilità di accedere a contributi e agevolazioni pubbliche anche in caso di eventi catastrofali, lasciando l’azienda esposta a costi di ricostruzione, perdita di clienti e riduzione di fatturato.
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole e quelle con beni immobili irregolari o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie.
Per chiarimenti, consulenze dedicate e preventivi sulla polizza catastrofale puoi rivolgerti all’Agenzia Assigreco di Polla in via Luigi Pica 1 o telefonare al numero 0975/390019 oppure scrivere all’indirizzo assigreco@gmail.com
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –