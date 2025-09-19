Nel pomeriggio di martedì i Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno condotto una significativa operazione a Marsicovetere con l’arresto di quattro persone gravemente indiziate dei reati di trasporto, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso.

L’attenzione dei militari si è concentrata sulla presenza di un 46enne residente a Napoli risultato non appartenente al contesto locale. Seguendolo con discrezione, lo hanno visto muoversi con fare circospetto, fino a quando non è stato avvicinato da un 30enne del posto. Dopo un breve scambio verbale quest’ultimo ha invitato il suo interlocutore a seguirlo in un’abitazione vicina.

La condotta sospetta dei due ha indotto i militari a ritenere che fosse il caso di procedere ad ulteriori accertamenti. L’intuizione si è dimostrata corretta, infatti sono riusciti ad accertare una cessione di droga tra l’uomo di origini napoletane e un uomo e una donna del posto che si trovavano nell’abitazione.

Dopo una perquisizione personale e domiciliare i Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno trovato e sequestrato 112 grammi di cocaina, suddivisi in cinque involucri, 950 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e vario materiale per il confezionamento e l’occultamento della droga. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro probatorio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il prosieguo delle indagini.

Al termine delle formalità di rito gli indagati sono stati arrestati e trasferiti nella Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nell’udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale di Potenza il Giudice per le Indagini Preliminari, a fronte del quadro probatorio raccolto dai Carabinieri, ha convalidato gli arresti e ha applicato nei confronti degli indagati, per i quali vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, la misura cautelare della custodia in carcere per i tre uomini e gli arresti domiciliari per la donna.

Prosegue incessantemente l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.