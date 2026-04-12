Encomio per l’Ispettore di Polizia di Stato Antonio Maggio di Montesano sulla Marcellana. Il riconoscimento è giunto nei giorni scorsi, in occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Un riconoscimento importante, per lui e per altri 3 colleghi, giunto per la prontezza e il senso del dovere dimostrati in un intervento che ha evitato una tragedia a Sarno. I fatti risalgono al 5 dicembre 2023, quando un bimbo di soli 7 anni si era improvvisamente allontanato dalla custodia materna subito dopo essere sceso dall’auto, facendo perdere le proprie tracce. L’allarme era scattato immediatamente dando il via a momenti di paura.

L’Ispettore Maggio, in servizio in quel periodo a Sarno, e i colleghi, si erano messi subito alla ricerca del piccolo con operazioni molto complesse dovute all’oscurità e alla presenza di numerosi canali di irrigazione collegati al fiume. Nonostante le difficoltà e i rischi, avevano individuato il bambino proprio nei pressi di uno dei canali, mettendolo in salvo e riconsegnandolo ai familiari.

Un gesto che è stato formalmente riconosciuto con l’encomio dei giorni a scorsi a Salerno e che ha trovato il plauso anche nella comunità di origine dell’Ispettore. Maggio, di 48 anni, è attualmente in servizio alla Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina.