Sono in corso da questa mattina a Eboli le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, motivo per il quale è stato interdetto al traffico un tratto dell’Autostrada A2 del Mediterraneo.

Si sono concluse le operazioni di disinnesco e bonifica del primo ordigno, quello in località Serracapilli, che è stato “despolettato” dagli Artificieri e trasportato in sicurezza nella cava inerti di Battipaglia, dove verrà fatto brillare, pertanto, il tratto di autostrada A2 di Eboli-Campagna è nuovamente accessibile in entrambe le direzioni. La Protezione Civile di Battipaglia fa presente che da Eboli non sarà, tuttavia, possibile proseguire in direzione nord verso Salerno.

Inoltre il tratto Battipaglia-Eboli resta ancora chiuso per le operazioni in corso sulla seconda bomba, quella dell’Aeronautica britannica, e dovrebbero concludersi entro le ore 18.