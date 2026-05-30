Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 persone in tutta Italia, di cui 31 minorenni, e 2358 denunce tra cui 142 minori. Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. Sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili oltre a munizioni.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. Nel corso dell’operazione sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni.

Anche la Questura di Potenza ha partecipato all’operazione con una serie di servizi di controllo del territorio provinciale finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Tra il 6 e il 27 maggio la Squadra Mobile e il SISCO di Potenza hanno conseguito importanti risultati operativi. Nel corso delle verifiche sono stati controllati 1.464 maggiorenni e 53 minorenni di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Le attività investigative e di polizia giudiziaria hanno portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre 7. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati circa 660 grammi di cocaina, una pistola revolver con matricola abrasa e 24 cartucce.

Le attività svolte confermano il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai traffici di stupefacenti e nella prevenzione dei fenomeni criminali connessi alla diffusione della droga sul territorio.