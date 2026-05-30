L’approvazione del bilancio sociale del Circolo Banca Pruno, come ormai accade da sempre, anche ieri sera si è rivelata soltanto un pretesto. L’occasione, infatti, è servita a cementare ulteriormente un rapporto tra persone che sono unite da valori condivisi, basati sul rispetto dell’altro, sull’amicizia e sulla stima reciproca.

“Esistiamo da 19 anni – ha riferito nel suo interventO il Presidente del Circolo, Aldo Rescinito – ed oltre alle tante attività che svolgiamo ogni anno, questo momento continua a rappresentare, per tutti noi, un’ulteriore occasione per conoscerci sempre meglio e per un continuo interscambio di stima, amicizia e condivisione. Il mio ringraziamento va prima di tutto ai 206 iscritti al nostro gruppo e, soprattutto, al Presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese ed al Direttore generale Cono Federico. Da quest’anno, inoltre, vogliamo impegnarci anche per conoscere meglio il fenomeno legato all’emigrazione, che ha interessato da sempre un gran numero di nostri concittadini e, inoltre, vogliamo riprendere il progetto relativo alla donazione del sangue, che abbiamo interrotto nel corso del Covid”.

Dopo la lettura del bilancio, effettuata dal segretario Luigi Macchia, ha preso la parola il Direttore generale della Banca Monte Pruno Cono Federico secondo il quale “tutti noi siamo impegnati con tutte le nostre energie per mostrare la nostra Banca oltre i numeri e favorire la crescita delle nostre comunità, grazie all’insostituibile supporto del Circolo della Banca, dell’Associazione Monte Pruno Giovani e della Fondazione. I numeri che la banca esprime sono costantemente in crescita e questo vuol dire che riusciamo ad intercettare le esigenze del territorio ed interpretare realmente il nostro ruolo che ci permette di capire che il saper fare banca funziona!”.

I lavori, coordinati dal Responsabile Area Executive della Banca Antonio Mastrandrea, sono stati conclusi dal Presidente del Consiglio di amministrazione Michele Albanese.

“Questa sera avverto una sensazione straordinaria di benessere – ha riferito il Presidente Albanese – e la prima sensazione di gioia mi viene provocata dal Direttore Cono Federico verso il quale sento forte il bisogno di ringraziarlo per tutto quello che fa e per il suo modo di operare che tocca fortemente le corde del mio cuore. Grazie alla straordinaria professionalità del nostro Direttore ed alla sua grandissima umanità , infatti, la nostra Banca, unita da valori che si respirano tutti anche questa sera in questa sala, può fare ancora tanto. Stiamo vivendo un periodo davvero felice e possiamo senza ombra di dubbio affermare che siamo veramente una ‘bella Banca’, capace di declinare con sistematicità e con grande naturalezza i concetti cardine della nostra capogruppo che sono radici, reciprocità, bene comune ed impatto, che da sempre ispirano la nostra azione. E finchè ci sarà questa squadra la nostra Banca continuerà a percorrere questa strada che, finora, ci ha dato delle grandissime e bellissime soddisfazioni”.