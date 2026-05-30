Incidente stradale nella notte al bivio San Vito a Pontecagnano.

Per cause da accertare l’impatto ha coinvolto due auto e due giovani a bordo sono rimasti feriti. La Centrale 118 ha allertato la Pubblica Assistenza VOPI, intervenuta sul posto con le ambulanze.

Uno dei feriti è stato trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno. L’altro è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia per le cure del caso.

Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica.