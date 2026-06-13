Per decidere chi staccherà il pass per la semifinale scudetto tra Napoli e Sporting Sala Consilina si dovrà ricorrere alla gara 3, infatti, dopo la bella e avvincente vittoria dei draghi salesi nel match casalingo dopo i calci di rigore, i ragazzi dei cugini Detta hanno ceduto di misura (3-2) al team partenopeo al termine di una sfida che ha visto le due squadre affrontarsi consapevoli dell’importanza della posta in palio.

Da segnalare le assenze tra i draghi di due centrali come Foti squalificato e il capitan Igor infortunato. La prima frazione è stata bloccata anche se non sono mancate le occasioni su entrambi i fronti. A sbloccare la contesa dopo 12 minuti è stata la formazione di casa con Bolo, il quale ha finalizzato al meglio un assist di Salas. La replica dello Sporting Sala Consilina è stata immediata ma le conclusioni di Diaz, Arillo, Rossetti e Carlos non hanno sortito l’esito sperato e quasi allo scadere gli azzurri partenopei hanno sfiorato il raddoppio con Borruto e vanno all’intervallo con una rete di vantaggio.

Il derby cambia volto nella ripresa con gli uomini di Conde, assente in panchina come il suo secondo Rosciano poiché entrambi squalificati per 3 e 2 giornate, partono con determinazione e in meno di 90 secondi ribaltano la situazione: dopo 39 secondi Arillo, ex di turno, piazza il tap-in dopo una respinta di De Gennaro su conclusione di Vidal e poi, dopo meno di un minuto, Mello con una giocata di tacco su assist del solito Vidal porta i valdianesi in avanti 1-2. Sala Consilina sugli scudi tanto da sfiorare anche la terza rete con il portiere Fiuza, il quale da un rilancio scheggia l’incrocio ma al 5’ Grasso, già protagonista nella gara 1, sale in cattedra dapprima serve un diagonale per Guilehermao che piazzato sulla linea riporta il match in parità sul 2-2 e al 14’44” è ancora il centrale difensivo da ex di turno a ridare il nuovo vantaggio al Napoli. Una marcatura che diventa decisiva perché nonostante lo Sporting Sala Consilina opti per Diaz come quinto di movimento la difesa azzurra regge e conduce in porto la vittoria per 3-2.

Ora si deciderà tutto in gara 3 in programma domenica 14 giugno sempre in casa del Napoli al Pala Vesuvio con inizio alle ore 20.30. Tutto deciso invece nelle altre tre sfide arrivano in semifinale Meta Catania, dilagante sulla Came Treviso e Roma 1927 che bissa il successo con la Feldi Eboli, ed etnei e capitolini si affronteranno martedì 16, mentre L84 Torino supera anche in gara 2 la Sandro Abate Avellino se la dovrà vedere con la vincente del derby campano Napoli-Sporting Sala Consilina.