Un incontro all’insegna del dialogo e della collaborazione per costruire insieme una rete educativa sul territorio.

Il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Mons. Antonio De Luca ha fatto visita a Filomena Zamboli, nuova dirigente dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno, nel giorno del suo saluto ufficiale alle studentesse ed agli studenti ed alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici ed a tutto il mondo della scuola salernitana, dopo l’insediamento di alcuni giorni fa nel suo nuovo incarico.

Una visita di cortesia, semplice e significativa al tempo stesso, che riflette la costante attenzione del Vescovo verso il mondo della scuola e, più in generale, verso tutto ciò che riguarda l’educazione delle nuove generazioni.

La dottoressa Zamboli ha accolto con calore la visita, esprimendo il proprio apprezzamento per il gesto del Vescovo e la sua piena disponibilità a instaurare un rapporto di collaborazione costruttiva. La nuova dirigente ha sottolineato l’importanza di lavorare in rete con tutte le agenzie educative presenti sul territorio, riconoscendo nella Chiesa — attraverso la sua presenza capillare nelle comunità locali — un interlocutore prezioso e naturale nel percorso di crescita delle giovani generazioni.

“Affronto questo incarico con spirito di servizio – ha ribadito la Dirigente Zamboli – Sono certa che attraverso il dialogo, la collaborazione, la valorizzazione delle competenze di ciascuno, sapremo affrontare le sfide del presente e offrire alle nuove generazioni strumenti concreti per realizzare il proprio bisogno di compimento”.

Da parte sua, il Vescovo De Luca ha rivolto alla dottoressa Zamboli i più sinceri auguri di buon lavoro, non senza richiamare la complessità delle sfide che attendono oggi il sistema scolastico: dalla dispersione scolastica alle nuove fragilità educative, fino alle trasformazioni sociali e culturali che interpellano docenti, famiglie e istituzioni.

In questo scenario, il Vescovo ha ribadito la totale disponibilità della Diocesi a camminare fianco a fianco con il mondo della scuola, convinto che solo attraverso una collaborazione autentica tra le diverse realtà educative sia possibile rispondere in modo efficace ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. Un primo incontro, dunque, che apre prospettive incoraggianti e che lascia ben sperare per il futuro di una sinergia educativa radicata nel territorio e orientata al bene comune.

Per l’occasione, Mons. De Luca è stato accompagnato dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Criscuolo” di Pagani, Paola Sabbatino e dal Preside emerito del “Pomponio Leto” di Teggiano Rocco Colombo.