“In merito a diversi articoli apparsi su alcuni quotidiani e social relativi all’intervento sulla Pista ciclabile alla località Scogliera di Ascea, che sta realizzando l’Ente Parco è opportuno fornire alcuni elementi di chiarezza”.

E’ quanto dichiara in una nota l’Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni dopo alcuni dubbi sollevati da Codacons Cilento.

“Trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria su una pista ciclabile già esistente realizzata in cemento, che si sviluppa per circa 1200 m di lunghezza – spiega – Il tracciato ricade per la massima parte (circa 795 ml) in Zona D del Piano del Parco; per circa 230 m in Zona B1, ma su strada già asfaltata e per circa 185 ml in Zona B1 parallelamente ad un tratto di strada sterrata. L’intervento in corso di realizzazione si è reso necessario perché la staccionata in legno laterale risulta ammalorata e la pista risulta in più tratti danneggiata da avvallamenti e/o crepe estese con pericolose disconnessioni tra i vari blocchi, a causa della natura del fondo e dell’utilizzo improprio della stessa come parcheggio per autoveicoli. Al fine di garantire il transito protetto di pedoni e ciclisti si è previsto di separare la pista dal percorso veicolare con uno spartitraffico, conforme a quanto previsto dal Codice della Strada che, oltre a separare in sicurezza le due viabilità, ha anche lo scopo di impedire la sosta impropria dei veicoli lungo la pista, salvaguardandone la funzionalità ed impedendo il possibile degrado del fondo della stessa. Inoltre, si è previsto di sovrapporre al fondo attuale ammalorato in cemento, un pacchetto costituito da uno strato inferiore di collegamento in conglomerato bituminoso, tipo binder semi-aperto, dello spessore di 6 cm, opportunamente sagomato per garantire il corretto convogliamento delle acque e dallo strato finale costituito da una pavimentazione drenante tipo Biostrasse con struttura porosa e micro bolle d’aria tali da garantire una elevata capacità di drenaggio con colorazione finale tipo sabbia conforme alle prescrizioni indicate in sede di acquisizione delle autorizzazioni, secondo un pacchetto che si impiega in molte aree protette nazionali. È bene ribadire che in nessuna delle fasi lavorative è stata o sarà interessata la duna o la flora dunale”.

D’altro canto la sensibilità dell’Ente Parco rispetto alla tutela e valorizzazione dell’area della scogliera di Ascea “è assolutamente indubbia e dimostrabile dagli interventi realizzati nel corso degli anni, come la stabilizzazione della duna costiera, mediante la posa in opera di viminate per il contenimento ed il consolidamento delle sabbie che hanno determinato una salvaguardia evidente della duna; la realizzazione di passerelle pedonali sopraelevate per l’accesso al mare, per permettere la salvaguardia della flora dunale e contestualmente l’accesso dei bagnanti in maniera sostenibile”.