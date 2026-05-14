Perde l’orientamento durante un’escursione a Camerota. Pensionata rintracciata dai Carabinieri
Perde l’orientamento durante un’escursione in località Castaneto a Camerota, anziana rintracciata dai Carabinieri.
L’accaduto è avvenuto questa mattina. La donna, una 80enne di origini svizzere, ha lanciato l’allarme chiedendo aiuto ai Carabinieri.
I militari della locale Stazione, dopo aver avviato le ricerche insieme ai volontari della Croce Gialla di Camerota, hanno rintracciato la pensionata in località Buico, in discrete condizioni di salute.
La donna ha riportato qualche escoriazione prontamente curata dai sanitari del 118.