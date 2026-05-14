Grande entusiasmo per il passaggio del Giro d’Italia a Salerno.

La sesta tappa della corsa rosa, la Paestum-Napoli di 142 km, ha attraversato la fascia costiera salernitana: diversi i residenti che si sono riversati sul Lungomare Colombo e Lungomare Marconi e a Mercatello, Pastena e Torrione.

Passaggio infine a Piazza della Concordia, che ha ospitato anche la sosta della carovana pubblicitaria e a piazza della Libertà. La carovana si è poi diretta in Costiera Amalfitana.

La tappa ha regalato spettacolo e scenari mozzafiato. La partenza dal Parco Archeologico di Paestum ha dato il via a una lunga cavalcata lungo la costa tirrenica, con passaggi panoramici prima dell’ingresso nella piana del Vesuvio e dell’arrivo nel cuore di Napoli, in una gremita Piazza del Plebiscito.

Davide Ballerini (XDS-Astana) ha conquistato la sesta tappa imponendosi allo sprint davanti al belga Jasper Stuyven e al francese Paul Maigner, entrambi della Soudal-QuickStep.