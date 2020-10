“Piove nel bus che ci porta a scuola a Potenza”. La denuncia degli studenti di Sant’Angelo Le Fratte

“Nel pullman che ci porta a scuola a Potenza piove. A volte si sta meglio fuori che all’interno dei mezzi”. A sostenerlo sono gli studenti di Sant’Angelo Le Fratte, che ogni mattina salgono a bordo del bus che li porta a Potenza per raggiungere gli istituti superiori. Già qualche settimana fa avevano denunciato lo stato di degrado dei bus, ma ad oggi nessun miglioramento è stato apportato. Anzi, secondo il loro racconto, la situazione sta peggiorando.

“Altro che regole di igiene e distanziamento. Il bus – ha dichiarato Marco Monaco in rappresentanza degli studenti – è sporco. Piove su di noi, in alcuni casi serve l’ombrello all’interno. Per noi questo rappresenta l’emblema del degrado, è l’ennesimo disservizio di una lunga catena e per tanti di noi sta diventando insostenibile”.

In queste settimane gli studenti, insieme ai pendolari, hanno raccolto circa 500 firme da presentare agli organi preposti per chiedere di intervenire e di risolvere i problemi.

“Siamo davvero alla frutta. Non è possibile – ha aggiunto Monaco – viaggiare nei pullman ridotti in queste condizioni. È una situazione veramente assurda, che ha dell’incredibile. Noi pendolari abbiamo il diritto di muoverci e viaggiare all’interno di mezzi idonei, dove non piove”.

La situazione preoccupa i pendolari visto l’arrivo della stagione invernale e delle piogge. “Nei giorni scorsi – ha dichiarato Monaco – alcuni pendolari si sono dovuti alzare e trovare un posto in piedi dove non pioveva. Eppure paghiamo regolarmente l’abbonamento e non abbiamo un servizio decente. Sono mezzi da rottamare”.

Studenti e pendolari non escludono eventuali manifestazioni o altre iniziative nel caso non dovessero arrivare risposte per la risoluzione del problema.

– Claudio Buono –

