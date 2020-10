Campania, proclamati gli eletti in Consiglio regionale. Ci sono anche Tommaso Pellegrino e Corrado Matera

Si è tenuta oggi pomeriggio, nella sala Arengario del Palazzo di Giustizia di Napoli, la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Campania dopo le elezioni del 20 e 21 settembre.

Tra i consiglieri regionali proclamati anche due valdianesi, Corrado Matera, candidato con la lista Fare Democratico – Popolari, e Tommaso Pellegrino, candidato di Italia Viva.

Quest’ultimo ha annunciato ufficialmente la sua elezioni al Consiglio regionale dopo le verifiche delle Commissioni elettorali provinciali presso i Tribunali competenti di queste ultime settimane. “Le vittorie più belle sono le più sofferte – afferma il neo consigliere Pellegrino – . La Corte d’Appello di Napoli ha finalmente comunicato il verbale di proclamazione. Da oggi sono ufficialmente Consigliere della Regione Campania. Ho pensato alle tante persone che in questi giorni mi sono state vicine, agli amici che hanno seguito i lavori delle Commissioni elettorali, a chi attraverso il proprio voto mi ha dimostrato affetto, stima e fiducia, agli affetti più cari. Ho pensato anche a chi animato da una buona dose di cattiveria e invidia sperava in un esito diverso. Mi dispiace tantissimo non poter condividere un momento di festa con la mia Comunità e con chi in questi mesi mi è stato vicino, ma l’aumento dei contagi da Covid ci impone attenzione e responsabilità. Da domani con entusiasmo e soprattutto con la consapevolezza di dover ripagare la fiducia che mi è stata data, il mio impegno continua in Regione Campania“.

– Chiara Di Miele –