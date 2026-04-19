Bilancio positivo per la Pinto Srl al termine dello YED di Vicenza, la fiera biennale dedicata ai professionisti del serramento in legno, alluminio, ferro e PVC, che si è svolta dal 16 al 18 aprile.

L’azienda valdianese guidata dai fratelli Angelo e Nicola Pinto, con sede nella zona industriale di Polla, è stata tra i protagonisti della manifestazione, portando in vetrina le proprie soluzioni nel campo delle schermature solari e dei sistemi oscuranti.

“È stata una vetrina importante – spiega la Direzione commerciale – per rafforzare la nostra presenza su un palcoscenico nazionale che rappresenta l’intera filiera del settore“.

Serramentisti, installatori, progettisti e operatori del comparto si sono confrontati in un contesto che ha favorito relazioni e nuove opportunità. “Lo YED si conferma un punto di riferimento – sottolinea Angelo Pinto – soprattutto per chi, come noi, punta su innovazione e sostenibilità“.

Tra le novità presentate le tapparelle a taglio termico e abbattimento acustico, pensate per migliorare il comfort abitativo e ridurre i consumi, insieme ai frangisole, sempre più richiesti nell’architettura contemporanea, e alla linea “Espace”, che introduce un nuovo concetto di tapparella capace di coniugare luce, aria, design e dimensioni che possono coprire anche i grandi spazi di finestre e porte finestre. Grande attenzione anche al sistema frangisole della linea Pinto, progettato per offrire soluzioni uniche, funzionali ed estremamente efficaci per installatori e progettisti, particolarmente indicato per l’edilizia pubblica, il settore dell’hotellerie e le abitazioni private.

Una fiera che si inserisce in un periodo in cui si parla di efficientamento energetico delle abitazioni e degli edifici che necessariamente passa dal foro finestra. La Pinto ha condiviso lo spazio espositivo con i partner del gruppo In&Out, rafforzando una rete di collaborazione nel settore dei sistemi oscuranti e dell’accessoristica.

Particolarmente significativo, sottolineano dall’azienda, il rapporto con Colfert, organizzatrice della manifestazione e partner storico. “Questa edizione ha consolidato ulteriormente le sinergie costruite nel tempo. Continuiamo a lavorare con i nostri partner – concludono dalla Pinto – per garantire qualità e valorizzare il Made in Italy. Un ringraziamento va a Colfert, al gruppo In&Out e a tutti i nostri collaboratori per il lavoro svolto“.

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