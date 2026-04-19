Salerno: perde il controllo dell’auto e sbatte contro un albero. Trasportato in ospedale
Incidente stradale questa mattina a Salerno nel quartiere Sant’Eustachio.
Un automobilista, per cause da accertare, ha improvvisamente perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro un albero al margine della strada. Fortunatamente in quel momento non vi erano pedoni o altre auto in transito.
L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale “Ruggi” a causa delle ferite riportate nel violento impatto.
Sul posto le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e le squadre di Pissta per il ripristino della strada.