La Pinto srl a Riyad per l’evento “Big 5 Construct Saud”, il palcoscenico perfetto per mostrare soluzioni che fanno tendenza, per stringere partnership strategiche e conoscere i trend che caratterizzano il settore delle costruzioni.

L’azienda con sede nella Zona Industriale di Polla è ospite fino al 27 febbraio con uno stand all’interno della manifestazione che lo scorso anno ha coinvolto 1300 espositori, 65.000 visitatori e 230 imprese italiane. Partecipare all’iniziativa offre l’opportunità di esplorare il mercato dell’edilizia in Arabia Saudita ed entrare in contatto con controparti qualificate.

Internazionalizzazione e innovazione sono alla base della partnership di Pinto srl con le altre aziende del Gruppo In&Out che portano all’estero lo stile e il Made in Italy dei sistemi oscuranti.

Presenti a Ryad in questi giorni Angelo e Nicola Pinto, soci del Gruppo In&Out e manager di Pinto srl.

“Portiamo nel mondo le nostre creazioni, tra innovazione, design e qualità che siamo certi vi stupiranno senza compromessi. Siamo radicati al nostro territorio, ma aperti sensibilmente all’internazionalizzazione e al mondo. Esportiamo il meglio del Made in Italy che fa riferimento al nostro settore, per rispondere alle esigenze di un mondo sempre più globale!” fanno sapere dall’azienda valdianese fondata dall’imprenditore Giuseppe Pinto.