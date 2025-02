E’ stata ritrovata a Salerno una 13enne sottratta dalla madre domenica sera mentre si trovava nell’abitazione dei nonni a Torre del Greco, nel napoletano.

La ragazzina era stata affidata temporaneamente alla nonna materna.

I Servizi Sociali avevano impedito alla madre 32enne, che sarebbe in cura per problemi di natura psichica, di vedere la figlia in attesa della decisione del Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Fortunatamente la 13enne è stata individuata oggi a Salerno insieme alla mamma, sta bene ed è stata riaffidata ai nonni.