“Carnevale a modo tuo” è il titolo dell’iniziativa che si terrà domenica 2 marzo a partire dalle 15.00 ad Atena Lucana, organizzata da Proloco “Athena Nova”, Forum dei Giovani, l’associazione “Domenica dei bambini e delle bambine”, la Compagnia teatrale La Fenice e Le case di Igea.

Importante il supporto collaborativo che è stato fornito da Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus, la cooperativa con sede ad Atena Lucana e presieduta dalla dottoressa Alessia Monzillo, che è impegnata in tutta Italia per la gestione di importanti servizi alla persona e alle comunità servite.

Anche questa volta, come già accaduto nel corso delle festività natalizie, “Insieme” fornisce il suo aiuto prezioso nell’organizzazione di un evento dedicato a grandi e piccini per festeggiare tutti insieme il Carnevale. La cooperativa si è infatti occupata dell’allestimento e della preparazione delle tradizionali e dolci frappe.

“Apri l’armadio, scegli, crea…scatenati!” è il motto-invito che gli organizzatori rivolgono a quanti vorranno partecipare mascherati al raduno in Piazza Vittorio Emanuele che è in programma per le ore 15.00, mentre alle 15.30 partirà la sfilata delle maschere con arrivo in Piazza Caduti per la Pace.

Qui, tutti insieme, sarà possibile fare una dolce merenda, giocare e prendere parte a “La Corrida di Carnevale” con una giuria d’eccezione.

Appuntamento con il “Carnevale a modo tuo” per domenica 2 marzo ad Atena Lucana!