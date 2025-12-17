Resta nel dolore la comunità di Pignola che in queste ore si appresta a prepararsi per dare l’ultimo saluto a Giulio Nappi e al suo piccolo Francesco, drammaticamente strappati alla vita in un incidente stradale.

Con un’apposita ordinanza il sindaco Antonio De Luca ha proclamato per la giornata di domani, giovedì 18 dicembre, il lutto cittadino indetto in concomitanza con la celebrazione dei funerali, che si terranno alle ore 11.00 a Pantano, in segno di profondo cordoglio e partecipazione al dolore che ha colpito la famiglia.

“In tale occasione – sottolinea il primo cittadino – si invitano i cittadini, le associazioni, gli enti e gli esercizi commerciali a osservare un momento di raccoglimento, sospendendo le attività durante la cerimonia funebre quale gesto di rispetto, vicinanza e solidarietà”.

Inoltre oggi è stata allestita la camera ardente presso la cappella dell’obitorio dell’ospedale “San Carlo” per consentire l’ultimo saluto.

“L’intera comunità di Pignola si stringe con commozione e silenzioso rispetto attorno ai familiari, condividendo un dolore che appartiene a tutti“ conclude il sindaco.

