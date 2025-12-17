Il 20 dicembre il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula aprirà le sue porte per presentare la propria offerta formativa ai futuri studenti.

Dalle 16 alle 19:30 in occasione dell’Open day e della Festa degli Auguri si potranno visitare gli indirizzi Tradizionale, Scienze Applicate, Scienze Applicate con curvatura Scienze dei Dati e Intelligenza Artificiale, Quadriennale Tradizionale e Quadriennale Scienze Applicate.

I prossimi appuntamenti sono programmati per il 18 e il 31 gennaio.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0975-77130, inviare una mail all’indirizzo saic86900d@istruzione.it oppure visitare il sito.