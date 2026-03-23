Picchia la madre al culmine di un litigio. Giovane arrestato in Val d’Agri
Prosegue senza sosta l’attività del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza per contrastare la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia.
Nella Val d’Agri i Carabinieri della Stazione di Montemurro hanno arrestato in flagranza di reato un giovane ritenuto responsabile di aggressione e lesioni personali ai danni di un familiare.
L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112.
I militari giunti tempestivamente sul posto hanno prestato i primi soccorsi a una donna che, a seguito di un litigio per futili motivi, era stata vittima di un’aggressione fisica da parte del figlio.
Successivamente accompagnata presso il presidio ospedaliero “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri, i sanitari le hanno riscontrato un trauma al volto, giudicato fortunatamente guaribile in pochi giorni. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.
Nel Vulture-Melfese, inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Melfi hanno tratto in arresto un uomo del posto, ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni dell’ex convivente.
I vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza esortano tutti i cittadini a contattare senza alcun indugio il Numero Unico di Emergenza 112 e a rivolgersi con fiducia alle Stazioni Carabinieri, presidio di sicurezza, con la consapevolezza che troveranno militari appositamente formati che sapranno garantire un qualificato ascolto e sostegno, intervenendo con gli strumenti di legge necessari per interrompere ogni forma di violenza o pericolo e garantendo protezione a chiunque si trovi in condizioni di vulnerabilità.