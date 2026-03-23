Gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Tecnico Economico di Sant’Arsenio hanno incontrato i rappresentanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina, in un momento di confronto diretto tra professionisti del settore e studenti già competenti in materia e potenziali futuri commercialisti.

Nel corso dell’incontro è stata presentata in modo chiaro e coinvolgente la professione del commercialista e dell’esperto contabile, insieme al percorso di studi e di formazione necessario per intraprendere questa carriera.

Particolare attenzione è stata dedicata alle numerose opportunità offerte da una professione ampia e dinamica con uno sguardo rivolto anche ai settori ancora poco esplorati ma ricchi di potenzialità sia in termini di crescita professionale che di reddito.

È stato inoltre sottolineato come il diploma di ragioniere rappresenti una tappa fondamentale di questo percorso: molti professionisti affermati provengono infatti da questo indirizzo di studi. I commercialisti presenti hanno ribadito come la figura del diplomato dell’Istituto Tecnico Economico sia oggi fortemente richiesta dal mercato del lavoro, grazie alle competenze specifiche e altamente spendibili acquisite durante il percorso scolastico, anche nel nostro territorio.

Un incontro estremamente interessante e stimolante che ha offerto agli studenti una preziosa occasione di orientamento e una concreta visione del loro futuro professionale.

Presenti il Presidente dell’Ordine Nunzio Ritorto, il Consigliere e docente dell’Istituto Antonio Caggiano e la Presidente dell’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed ex studentessa dell’ITE Maria Teresa Caracciolo.