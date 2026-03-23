La Confesercenti Vallo di Diano, con la presidente Maria Antonietta Aquino, informa sul progetto Gol Scuola Formazione che rientra nel Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL” della Regione Campania ed è rivolto ai ragazzi del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

“Per questo anno scolastico – spiega la dottoressa Aquino – si avviano i corsi per gli studenti del quinto anno, attraverso l’azione di Confesercenti Provinciale di Salerno e degli Enti di Formazione Faidee e Psb. Si ringraziano gli Istituti Marco Tuttlio Cicerone di Sala Consilina, il Pomponio Leto di Teggiano, il Pisacane di Sapri, il Da Vinci di Sapri, il Della Corte Vanvitelli di Cava de’ Tirreni e il Genoino di Cava de’ Tirreni che hanno preso parte al progetto. Parte, dunque, il corso di formazione per competenze digitali di base in informatica, con possibilità per gli studenti di avere crediti per il percorso di formazione scuola lavoro e di conseguire il titolo Eipass per informatica. Questo progetto è stato reso possibile anche grazie alla sinergia tra le varie delegazioni di Confesercenti Provinciale Salerno, e nel dettaglio del Golfo di Policastro, di Cava de’ Tirreni e di Vallo della Lucania, a cui va il mio particolare ringraziamento. Un ringraziamento anche a tutti gli organizzatori e al personale docente impegnato in questo progetto. Ancora una volta Confesercenti è vicina ai giovani e al territorio e investe nella formazione”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.