Picchia la compagna in strada a Pontecagnano e viene bloccato dai Carabinieri. Denunciato
Ancora una violenza di genere che si consuma nel territorio salernitano.
A Pontecagnano Faiano un giovane è stato bloccato dai Carabinieri mentre picchiava la compagna per strada.
Il violento episodio si è verificato in centro ed è stato notato da alcuni passanti che hanno dato l’allarme.
Prontamente giunti sul posto i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Battipaglia, agli ordini del Capitano Donato Recchia, che hanno così evitato conseguenze ben più gravi.
Presenti sul posto anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a medicare la vittima.
Il violento è stato denunciato.