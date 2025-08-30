Ancora una violenza di genere che si consuma nel territorio salernitano.

A Pontecagnano Faiano un giovane è stato bloccato dai Carabinieri mentre picchiava la compagna per strada.

Il violento episodio si è verificato in centro ed è stato notato da alcuni passanti che hanno dato l’allarme.

Prontamente giunti sul posto i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Battipaglia, agli ordini del Capitano Donato Recchia, che hanno così evitato conseguenze ben più gravi.

Presenti sul posto anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a medicare la vittima.

Il violento è stato denunciato.