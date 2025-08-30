Incuria umana a Sala Consilina. La Guardia Agroforestale Italiana scopre una discarica a cielo aperto
Incuria umana a Sala Consilina.
La Guardia Agroforestale Italiana ha ritrovato e segnalato all’Amministrazione comunale una discarica a cielo aperto nel territorio, nei pressi dell’A2 del Mediterraneo.
Si tratta di rifiuti pericolosi e non che rischiano di inquinare l’ambiente. Un gesto che denota ancora una volta mancato rispetto delle regole del vivere civile.
La Guardia Agroforestale, attraverso una missiva al primo cittadino Cartolano, ha chiesto di intraprendere in breve tempo tutte le azioni necessarie per la pulizia ed il ripristino dei luoghi.