Un viaggio indietro nel tempo per restituire al presente frammenti della storia di chi lottò per tutelare il Paese. A Montecorvino Rovella, infatti, è stata ritrovata la piastrina identificativa di un soldato di Sassano risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Il nome del militare inciso sul metallo è “Di Mile Luigi“, ma quasi sicuramente ci sarà stato un errore e il cognome reale dovrebbe essere Di Miele.

Il giovane, nato nel 1913, era figlio di Giovanni e di Rosa Riccio, sempre secondo i dati personali riportati dall’oggetto ritrovato.

La foto della piastrina è stata postata su Fb affinchè qualche familiare riconosca il nome dell’antenato e possa chiederne la restituzione.

L’intenzione è quella di riconsegnare il 4 novembre tutte le piastrine ritrovate a Montecorvino Rovella in occasione delle celebrazioni in onore delle Forze Armate. Gli oggetti identificativi dei soldati sono stati trovati sul Monte Circhio, che affaccia su Montecorvino Rovella, da tre amici che condividono la passione per la storia e per l’esplorazione e che gestiscono la pagina Fb “Esplorando la Campania tra storia, miti e leggende a cui ci si può rivolgere per la restituzione della piastrina.

I militari i cui nomi compaiono sulle piastrine facevano parte del 39° Distretto e della 222^ Divisione Costiera di Salerno con a capo il Maresciallo Conzaga.

– Chiara Di Miele –