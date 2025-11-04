Indice della Criminalità. Salerno si posiziona al 7° posto per contrabbando e incendi
Il Sole 24 Ore ha analizzato il numero dei delitti denunciati all’Autorità giudiziaria dalle Forze di Polizia in Italia in tutte le regioni d’Italia.
E’ risultato che sono in aumento e la crescita riguarda soprattutto la micro-criminalità di strada. I reati segnalati nel 2024 sono stati 2,38 milioni, l’1,7% in più rispetto al 2023, in aumento del 3,4% sul 2019. Cresce anche il peso degli illeciti nelle città metropolitane quali Milano, Roma e Firenze che occupano il podio della nuova edizione dell’Indice della Criminalità che misura le denunce ogni 100mila abitanti.
Salerno si posiziona al 52esimo posto nella classifica generale dei reati e al 7° per gli incendi e il contrabbando. Si ferma al 10° posto per i furti di auto. Si è calcolato un aumento delle denunce per furti, rapine e frodi informatiche. Nel primo caso si contano 13210 denunce, nel secondo 274 mentre per le frodi informatiche ne sono state formulate 3889.
Tra le ultime 5 città per reati si posiziona Potenza.
In generale, nel 2024 i furti hanno riguardato il 44% delle denunce, in aumento del 3% su base annua. In particolare, a crescere maggiormente sono i furti in abitazione (+4,9%), i furti di autovetture (+2,3%), i furti con strappo (+1,7) e infine i furti con destrezza (+0,6%).
“Bisogna sempre mettere questi dati in prospettiva – ricorda il professore Marco Dugato – Se confrontati con le statistiche del 2014 i furti risultano comunque in calo del 33%. In pratica, sul lungo periodo i trend più recenti indicano una sostanziale stabilità, in particolare con alcune fattispecie di reato in risalita. E queste specificità non vanno sottovalutate”.
Gli incrementi più elevati sono quelli dei delitti di strada, tra cui spiccano anche le rapine (+1,8%), i reati legati agli stupefacenti (+3,9%) e le violenze sessuali (+7,5%). Salgono del 5,8% le lesioni dolose, dell’1,6% i danneggiamenti. In controtendenza contrabbando (-38%), incendi (-5,3%) e le truffe informatiche (-6,5%) che invertono la rotta dettata dalla diffusione delle tecnologie digitali.