Dall’8 dicembre al via la nuova procedura di delega unica agli intermediari – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners
Dal prossimo 8 dicembre entra in vigore la nuova procedura di delega unica agli intermediari, che semplifica l’accesso ai servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Con un solo atto, il contribuente potrà autorizzare fino a due professionisti (commercialisti, consulenti, CAF) per operare su più servizi online, tra cui:
- Cassetto fiscale delegato
- Fatture e corrispettivi
- Consultazione debiti e rateizzazioni (AdeR)
- Acquisizione dati ISA e concordato preventivo biennale
Le deleghe già attive restano valide fino alla scadenza originaria, comunque non oltre il 28 febbraio 2027. La nuova delega avrà durata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo al conferimento.