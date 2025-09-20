Festa grande ieri a Petina per i 100 anni della signora Maria D’Elia.

La sua lunga vita è testimonianza preziosa di coraggio e resilienza: ha attraversato alcune delle pagine più drammatiche e significative della storia del Novecento, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva della comunità.

La signora Maria rappresenta un punto di riferimento, un legame vivo con le radici e un esempio luminoso per le nuove generazioni.

Presente anche il sindaco Domenico D’Amato che ha portato gli auguri di tutta la comunità. “A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo i più sinceri e affettuosi auguri, con gratitudine e ammirazione”.