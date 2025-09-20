Fiamme in un deposito a Scario.

L’incendio è divampato ieri sera tra via Mortelle e via dei Pioppi, partendo da alcune sterpaglie in un terreno. In breve le fiamme hanno avvolto anche un deposito contenente materiale di vario genere, di proprietà privata.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro che hanno lavorato senza sosta da ieri sera per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Da chiarire le cause dell’incendio.