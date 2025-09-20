Dramma ieri sera a San Mauro Cilento.

Il corpo senza vita dell’assessore comunale Angelo Di Maria, di 54 anni, è stato ritrovato nella sua auto.

Il veicolo fermo lungo la strada ha destato l’attenzione dei passanti che hanno immediatamente fatto scattare l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118. Purtroppo per l’assessore, conosciuto da tutti come Rino, sono stati inutili tutti i tentativi di rianimazione.

Sembrerebbe che l’uomo sia stato colto da un malore.

La notizia si è diffusa rapidamente gettando nello sconforto l’intero paese dove era conosciuto e benvoluto da tutti.

“Caro zio Rino, non avrei mai immaginato di doverti scrivere così, ritrovandoti tra gli angeli e sperando che lì tu stia meglio. Qui è difficile, già mi mancano le tue parole e il tuo sorriso – commenta addolorato il sindaco Carlo Pisacane – Grazie per l’amico sincero che sei stato in ogni occasione”.

La salma attualmente si trova all’obitorio dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria