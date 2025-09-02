Pesci morti e cattivo odore nello specchio d’acqua interno al Porto di Policastro. E’ la denuncia che parte dai consiglieri comunali del gruppo “Insieme per tutti” Vincenzo Castaldo e Daria Scarpitta, dopo che la Guardia Agroforestale di Auletta ha prefigurato la possibilità che la causa possa essere la presenza di uno scarico, annunciando un esposto alle Autorità competenti.

“La situazione denunciata reca un grave danno all’immagine turistica di Policastro e va a minare la fiducia e il favore che i diportisti concedono al nostro comune usufruendo dei relativi servizi portuali, mettendone a rischio la permanenza e anche le entrate economiche che ne derivano per gli operatori e il Comune” scrivono i consiglieri.

Castaldo e Scarpitta chiedono che cosa ha determinato la moria di pesci e i cattivi odori denunciati, se la problematica era stata segnalata o meno dagli operatori portuali e di conoscere, in entrambi i casi, le ragioni.

I consiglieri vogliono anche sapere se l’Amministrazione ha avviato le dovute indagini e verifiche sul fenomeno e con quali risultati, quali azioni intende fare nell’immediatezza per scongiurare il potenziale stato di pericolo alla pubblica incolumità e alla salute e se sono previste azioni di tutela della qualità delle acque del mare, quest’estate risultate spesso oleose e sporche, non solo nell’area portuale, tanto da determinare critiche e lamentele di turisti e vacanzieri.