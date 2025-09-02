Sta crescendo, giorno dopo giorno, l’attenzione verso “I Segreti dei Luoghi Perduti”, il docufilm prodotto dalla Fondazione Monte Pruno con la collaborazione della Banca Monte Pruno e di dLivemedia, ora disponibile su Amazon Prime Video.

Un risultato che, già dalle prime visualizzazioni, conferma l’interesse verso un’opera che ha saputo coniugare bellezza, memoria e racconto. Un segnale incoraggiante che spinge a credere ancora di più nella forza delle immagini come strumento di promozione culturale e territoriale.

Il docufilm, diretto da Elio Di Pace e Guglielmo Lipari e interpretato da Bianca Nappi e Simone Montedoro, porta gli spettatori alla scoperta dei tesori nascosti del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: Roscigno Vecchia, le Gole del Sammaro, la Grotta di San Michele, il Monte Cervati, il Castello Macchiaroli di Teggiano, il Battistero di San Giovanni in Fonte e le Grotte di Pertosa-Auletta. Un patrimonio straordinario che sta iniziando a raggiungere un pubblico sempre più vasto, con emozioni condivise e commenti entusiastici che confermano la bontà del progetto.

“La crescita delle visualizzazioni ci incoraggia e ci conferma che questo lavoro può diventare davvero una finestra aperta sul nostro territorio. È un invito a tutti: guardate, condividete, fate conoscere questi luoghi. Solo insieme possiamo trasformare la bellezza nascosta in un’occasione di sviluppo e di orgoglio comune” dichiara il Presidente Michele Albanese.

“I Segreti dei Luoghi Perduti” ti aspetta su Amazon Prime Video. Lasciati conquistare e diventa anche tu ambasciatore di un territorio unico e autentico.