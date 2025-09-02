Fondazione Monte Pruno. Cresce su Amazon Prime Video l’interesse per “I Segreti dei Luoghi Perduti”
Sta crescendo, giorno dopo giorno, l’attenzione verso “I Segreti dei Luoghi Perduti”, il docufilm prodotto dalla Fondazione Monte Pruno con la collaborazione della Banca Monte Pruno e di dLivemedia, ora disponibile su Amazon Prime Video.
Un risultato che, già dalle prime visualizzazioni, conferma l’interesse verso un’opera che ha saputo coniugare bellezza, memoria e racconto. Un segnale incoraggiante che spinge a credere ancora di più nella forza delle immagini come strumento di promozione culturale e territoriale.
Il docufilm, diretto da Elio Di Pace e Guglielmo Lipari e interpretato da Bianca Nappi e Simone Montedoro, porta gli spettatori alla scoperta dei tesori nascosti del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: Roscigno Vecchia, le Gole del Sammaro, la Grotta di San Michele, il Monte Cervati, il Castello Macchiaroli di Teggiano, il Battistero di San Giovanni in Fonte e le Grotte di Pertosa-Auletta. Un patrimonio straordinario che sta iniziando a raggiungere un pubblico sempre più vasto, con emozioni condivise e commenti entusiastici che confermano la bontà del progetto.
“La crescita delle visualizzazioni ci incoraggia e ci conferma che questo lavoro può diventare davvero una finestra aperta sul nostro territorio. È un invito a tutti: guardate, condividete, fate conoscere questi luoghi. Solo insieme possiamo trasformare la bellezza nascosta in un’occasione di sviluppo e di orgoglio comune” dichiara il Presidente Michele Albanese.
“I Segreti dei Luoghi Perduti” ti aspetta su Amazon Prime Video. Lasciati conquistare e diventa anche tu ambasciatore di un territorio unico e autentico.