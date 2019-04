Donna investe la figlia di 2 anni ad Eboli. La piccola trasferita in prognosi riservata a Napoli

Attimi di paura questa mattina ad Eboli dove una donna, per cause in corso di accertamento, ha investito la figlia di 2 anni mentre si trovava alla guida della sua auto.

Subito dopo l’impatto, come riporta il quotidiano “Il Mattino“, la piccola è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Speranza” a Battipaglia. Qui i sanitari le hanno diagnosticato un trauma cranico e ne hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale Santobono di Napoli.

La bambina è stata ricoverata in prognosi riservata dai medici del nosocomio napoletano.

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del Maggiore Vitantonio Sisto, hanno avviato i primi accertamenti su quanto accaduto.

– Chiara Di Miele –