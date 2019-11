Pertosa: nominato il nuovo vicesindaco Domenico Barba. Subentra al dimissionario Giuseppe Lupo

Sarà Domenico Barba il nuovo vicesindaco del Comune di Pertosa.

Il sindaco Michele Caggiano, infatti, con un decreto ha provveduto a nominarlo in seguito alle dimissioni del precedente vice, Giuseppe Lupo.

Quest’ultimo era stato nominato assessore comunale nel 2015, in seguito alle Elezioni Amministrative, e successivamente vicesindaco nel 2016. Per motivi strettamente personali lo scorso 29 ottobre ha rassegnato le dimissioni dalla carica e per questo motivo il primo cittadino ha ritenuto opportuno procedere alla sua sostituzione.

Lupo finora è stato responsabile della delega ai Lavori pubblici, Edilizia pubblica e privata ed Urbanistica. Delega che adesso verrà ricoperta dal neo assessore Barba.

Ricordiamo che precedentemente, nel febbraio del 2016, Barba si era dimesso a sua volta dalla carica di vicesindaco sempre per motivi strettamente personali e in quell’occasione a lui subentrò proprio Giuseppe Lupo.

– Chiara Di Miele –