Banca Monte Pruno. L’Assemblea dei Soci approva il Bilancio 2018 con risultati da record

E’ stato approvato questa mattina, presso la Sede Legale della Banca Monte Pruno a Roscigno, il Bilancio di esercizio 2018. L’utile di esercizio pari a 5.094.804 euro è il più alto della storia dell’istituto di credito, ma positivi sono anche gli altri risultati ottenuti nello scorso anno, tra cui la raccolta complessiva pari a 784.751.384 euro, gli impieghi netti che ammontano a 516.613.433 euro e i fondi propri pari a 55.650.092 euro.

Numeri importanti che segnano, a partire dallo scorso 1° gennaio, anche l’avvio operativo del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo e il nuovo contesto in cui la Banca Monte Pruno è chiamata ad operare. Un supporto importante, dunque, quello fornito dalla Capogruppo in una fase particolare per il mondo bancario.

Questa mattina erano presenti al tavolo dei lavori assembleari il Direttore Generale Michele Albanese, il Presidente Anna Miscia, il Vice Direttore Generale Cono Federico e il Presidente del Collegio dei Sindaci Fabio Pignataro. Numerosi i soci accorsi a votare all’unanimità per il bilancio e per gli altri punti all’ordine del giorno, tra cui la riconferma della Presidente Miscia alla guida del Consiglio di Amministrazione della Banca e quella di Pignataro a capo del Collegio sindacale.

“Il 2018 è stato un anno denso di lavoro ma anche di soddisfazioni – ha spiegato il Direttore Albanese nel corso del suo intervento al cospetto dell’Assemblea – Dobbiamo però adeguarci alle normative, soprattutto europee, calate dall’alto in poco tempo e non possiamo pensare che nel nostro territorio si pretenda di trattare gli imprenditori così come vengono trattati, ad esempio, in Belgio. Dovremmo interrogarci su dove stiamo andando, avendo la forza della resilienza e dimostrando quanto siamo capaci. Se ripenso alle difficoltà di 25 anni fa e a come le abbiamo superate, penso che anche questa volta ce la faremo nonostante non sarà un anno facile. La nostra Banca farà dei grossi sacrifici per attraversare la crisi del sistema bancario, ma siamo convinti che anche nella prossima Assemblea porteremo dei buoni risultati“.

– Chiara Di Miele –