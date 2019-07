Perde la vita tragicamente sulla Cilentana. Sanza piange per l’inaspettata scomparsa di Franco Peluso

La comunità di Sanza piange Franco Peluso, imprenditore 60enne morto in un tragico incidente avvenuto sulla Cilentana, nei pressi di Omignano, nel pomeriggio di ieri. Il suo Fiat Fiorino e una Peugeot con a bordo madre e figlio di San Nicola di Centola si sono drammaticamente scontrati. A nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, perchè il 60enne valdianese era morto sul colpo.

Da sempre vissuto a Sanza, lascia la moglie Maria, i figli Antonio, Palma e Rosa. Ultimo di una numerosa famiglia contadina del posto, che aveva visto i propri componenti affermarsi nell’imprenditoria anche in Australia. Franco, titolare di un’impresa di serramenti e finestre, aveva iniziato la sua attività dopo la grande emigrazione in Germania. Tornato in patria il cognato Pasquale, decisero assieme di aprire l’officina con materiali all’epoca non ancora diffusi sul territorio. Nel febbraio 1984, misero in pratica quanto imparato all’estero con grande forza di volontà ed energia.

Franco era noto a tutti per il suo carattere goliardico per il quale non mancava di impartire “perle di saggezza”. Alla fine degli anni ’90, aveva preso parte attivamente alla vita pubblica, ricoprendo la carica di consigliere comunale. Negli anni seguenti, si è dedicato prevalentemente al lavoro, pur partecipando alle manifestazioni politico-culturali del paese.

Dal timbro di voce unico, dallo spirito simpatico, Franco farà sentire la sua mancanza tra le vie del paese e tra quanti lo avevano conosciuto per motivi lavorativi.

– Ornella Bonomo –

Articolo correlato:

19/7/2019 – Tragico schianto sulla Cilentana. Perde la vita un uomo di Sanza, due persone gravemente ferite