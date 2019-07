Trovato a bere al bar di notte nonostante l’obbligo di dimora. Arrestato 33enne di Agropoli

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Francesco Manna, ieri pomeriggio, in ottemperanza dell’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, hanno arrestato C.C., 33enne residente ad Agropoli, poiché responsabile dei reati di mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti adottati nei sui confronti dall’Autorità Giudiziaria.

Il 33enne, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con la permanenza presso la sua abitazione dalle ore 19.00 alle ore 07.00, a giugno in più circostanze ed in orari notturni è stato sorpreso dai militari dell’Aliquota Radiomobile in alcuni bar della zona dove andava a bere e frequentava persone sino a notte inoltrata in palese divieto degli obblighi imposti.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai militari del Nucleo Operativo che dopo le operazioni di rito hanno condotto l’uomo nel carcere di Vallo della Lucania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Chiara Di Miele –