Orria e il Cilento a lutto per aver ricevuto da Houston, in Texas, la tragica notizia della morte del 42enne Nino Ruocco, che è stato investito mentre aspettava che i suoi figli uscissero da scuola.

Sulla dinamica del terribile incidente sono in corso le indagini da parte della Polizia texana.

Nino Ruocco era cresciuto a Orria, dove risiedono i suoi genitori, e poi era partito alla volta degli USA per studiare e lavorare. A Houston era impiegato in una nota azienda e qui si era sposato con una donna da cui aveva avuto due bambini.

I familiari di Ruocco sono partiti per il Texas per l’ultimo saluto al loro caro figlio ricordato a Orria e nel Cilento come un ragazzo in gamba e sempre gentile con chiunque.